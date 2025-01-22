Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

С 14 по 20 января рост цен составил 0,25%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил Росстат. С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января 2025 и 204 годов следует, что годовая инфляция в стране на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,92% с 9,86% на 13 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 14 по 20 января рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,5%, в том числе на яблоки - 1,9%, лук - 1,5%, бананы - 1,1%, капусту - 0,9%, картофель - 0,7%, свеклу - 0,6% и помидоры - 0,1%. Одновременно снизились цены на огурцы на 1,2% и морковь на 0,2%.

С 14 по 20 января цены существенно выросли на водку - на 0,8%, говядину, молоко ультрапастеризованное и маргарин - на 0,6%, молоко пастеризованное и пшено - на 0,5%, рыбу мороженую, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное и соль - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на электропылесосы - на 2,1%, легковые автомобили отечественные - на 2,0%, телевизоры - на 1,7%, смартфоны - на 1,2%. При этом снизились за неделю цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный с 14 по 20 января выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 20 января на уровне 9,92%, такие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 14 по 20 января 2025 года инфляция составила 0,25%. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,34%. На продукты питания без плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,32%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,22%, на услуги - на 0,20%", - говорится в обзоре.

Банк России 20 декабря принял неожиданное для всех аналитиков решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% (абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).

Это решение в первом абзаце своего заявления ЦБ аргументировал так: "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорится в заявлении.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в конце декабря "Интерфаксу" высказал мнение, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться.

"В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%.

Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине декабря заявил "Интерфаксу", что траектория инфляции складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза", - ответил Решетников на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).