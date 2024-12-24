В ЦБ заявили, что не отказывались от "бескомпромиссной борьбы с инфляцией"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Банк России, удивив рынок решением сохранить ставку несмотря на рост текущей инфляции и усиление проинфляционных рисков, не отказывается от приоритета возвращения инфляции к таргету.

"Никакого отказа от бескомпромиссной борьбы с инфляцией не произошло. Инфляция у цели - это наш главный приоритет, мы от него не отказывались и не откажемся", - сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в интервью "Интерфаксу".

"При этом важна не только инфляция в моменте, но и что с ней будет дальше. Решение Центрального банка влияет на экономические процессы, в том числе инфляцию, с лагами, и нам важно понимать, как уже принятые решения отразятся на будущей динамике цен. Мы видели, что в настоящее время появились факторы, в том числе автономные от ДКП, которые могут существенно замедлить те инфляционные тенденции, которые есть сейчас", - отметил он.

ЦБ в прошлую пятницу вопреки ожиданиям рынка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор планирует в феврале оценить, достаточно ли уже достигнутого уровня жесткости денежно-кредитной политики или потребуется дополнительное ужесточение.

Ганган подчеркнул, что важно смотреть на развитие ситуации в будущем.

"Кредит начинает замедляться, при этом есть риски того, что это замедление может быть более стремительным, чем нам нужно для возвращения инфляции к цели. Бюджет в 2025 году будет иметь дезинфляционный характер, если анонсированные параметры будут выдержаны. Да, сохраняется фактор повышенных инфляционных ожиданий. Но если не будет избыточного стимулирования спроса со стороны кредита и бюджета, то инфляционные ожидания, как и инфляция, неминуемо будут снижаться", - отметил глава департамента ЦБ.

По мнению регулятора, его оценка общей картины сбалансированная. "Но только время покажет, действительно ли достигнутой жесткости достаточно", - добавил.

Последнее решение по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения политики, подчеркнул Ганган. "Мы готовы на более высокие ставки, если в ближайшие месяцы тенденции в охлаждении кредитования окажутся неустойчивыми, т.е. развернутся вверх, а инфляция продолжит ускоряться", - заявил он.