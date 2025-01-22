Водка в России с начала года подорожала на 4,6%, за неделю - на 0,8%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Водка сохраняет лидерство по росту потребительских цен на продовольственном рынке России, с начала года она подорожала на 4,6%, сообщил Росстат.

За неделю с 14 по 20 января рост цен на водку составил 0,8%. Кроме того, подорожали говядина и маргарин (+0,6%), пастеризованное молоко и пшено (+0,5%), мороженая рыбы, сыры, подсолнечное масло и соль (+0,4%), свинина, сливочное масло и сметана (+0,3%), творог, пшеничная мука и хлеб, печенье и черный чай (+0,2%), баранина, курятина, макаронные изделия и рис (+0,1%).

За прошедшую неделю цены снизились на овощные консервы (-0,8%), яйца (-0,6%), сахар-песок и вермишель (-0,1%).

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в стране на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.