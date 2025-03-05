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ВВП Южной Кореи в IV квартале вырос на 0,1%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи.

В годовом выражении экономика страны выросла на 1,2%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Потребительские расходы в Южной Корее в октябре-декабре увеличились на 0,2% в поквартальном сравнении, причем спрос на услуги вырос, а на товары - снизился. Государственные расходы повысились на 0,7%.

Инвестиции в средства производства выросли на 1,2%, в строительство - сократились на 4,5%.

Объем экспорта увеличился на 0,8% в основном за счет поставок полупроводниковой продукции и других IT-решений. Импорт повысился на 0,1%.

В третьем квартале ВВП страны вырос на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,5% по сравнению с июлем-сентябрем 2023 года.

Южная Корея
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