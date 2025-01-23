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Внутренние цены на газ в России должны позволять "Газпрому" инвестировать в проекты

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В России цены на газ должны достигнуть уровня, обеспечивающего финансирование проектов газификации и реализации крупных инвестиционных проектов, заявил начальник отдела ПАО "Газпром" Алексей Сахаров в Госдуме.

Он сказал об этом на заседании секции по законодательному регулированию бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности в ТЭК экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике. Секция рассматривала вопрос "Об актуальных вопросах регулирования бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности с целью реализации "Стратегии развития энергетики до 2050 года".

Выступая за включение соответствующего тезиса в проект ЭС-2050, Сахаров отметил: "Текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей, что не может не сказаться в долгосрочной перспективе на надежности газоснабжения и усложняет принятие инвестиционных решений по развитию газификации и реализации других важных инфраструктурных проектов".

Он также выступил за фиксацию в Энгергостратегии курса на повышение тарифа на транспортировку газа независимых производителей - "установление экономически обоснованных тарифов на транспортировку газа для независимых производителей".

"Тарифы на услуги по транспортировке газа независимых производителей заморожены с 2015 года, в связи с чем деятельность ПАО "Газпром" по оказанию этих услуг оказывается ниже себестоимости", - напомнил менеджер концерна.

По его словам, сейчас средний тариф на транспортировку газа независимых производителей составляет 65,2 рубля за тысячу кубометров на 100 км, тогда как нынешняя себестоимость по этому виду деятельности составляет 109 рублей. А для обеспечения финансирования новых проектов необходимо его повысить до примерно 170 рублей. Многолетняя заморозка транспортного тарифа на фоне ежегодной индексации оптовых цен также увеличивает диспропорцию рентабельности разработки месторождений "Газпрома" и НПГ.

С другой стороны, директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Артем Верхов напомнил альтернативную позицию независимых производителей о том, что тариф на транспортировку газа по магистралям надо снижать, потому что "нет того развития газотранспортной системы при таком тарифе".

Сахаров обратил внимание, что данные тезисы "Газпрома" в том числе соответствуют основным направлениям и задачам, поставленным в Доктрине энергетической безопасности России, что, по закону "О стратегическом планировании в РФ", необходимо учитывать при разработке документов стратегического планирования, включая проект ЭС-2050.

Газпром Минэнерго ТЭК Госдума Алексей Сахаров Артем Верхов
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