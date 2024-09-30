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Акции "Газпрома" дорожают на новостях об увеличении тарифов в 2025 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" к вечеру понедельника начали дорожать на новостях об увеличении тарифов концерна с середины 2025 года, а также известия о планируемом сокращении НДПИ на газ в 2025-2027 годах.

На "Мосбирже" к 16:20 акции "Газпрома" подорожали на 1,6% до 143,27 рубля, максимум сделок составил 144,2 рубля (+2,3%) - пик с 21 мая. Объем торгов бумагами концерна превысил 26,14 млрд рублей (почти треть дневного оборота биржи в секции индексных акций).

Индексация регулируемых цен на газ "Газпрома" с 1 июля 2025 года будет повышена до 10,3% (тогда как ранее предусматривалось повышение на 8,2%), соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы, который правительство внесло в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

При этом в намеченной на середину 2025 года индексации цены на газ для электроэнергетики и ЖКХ поднимутся на 21,3%. Эти цены не индексировались с 1 декабря 2023 года, когда цены для остальных категорий промышленности выросли на 10%. В середине 2024 года они индексировались на единый процент 11,2%. Таким образом, в середине 2025 года цены на газ для всех категорий промышленных потребителей снова выровняются.

Кроме того, Минфин в приложении к пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд рублей, в 2026 году - на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд рублей. Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 года.

Добыча газа (природного и попутного) группы "Газпром" на территории России за 6 месяцев 2024 года выросла на 16%, до 208,14 млрд куб. м с 179,45 млрд куб. м за январь-июнь 2023 года, сообщил "Газпром" в отчете.

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