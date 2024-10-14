Депутаты предупредили о рисках превышения прогнозной инфляции из-за роста тарифов ЖКХ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Опережающий рост тарифов на услуги ЖКХ и дополнительная индексация цен на газ в 2025 году для обслуживающих организаций формируют риски превышения прогнозного уровня инфляции, следует из заключения комитета Госдумы по экономической политике на трехлетний прогноз социально-экономического развития России.

Заключение опубликовано в электронной базе данных парламента.

"Опережающий рост индексации тарифов для населения был учтен в прогнозе: рост цен на услуги организаций ЖКХ в 2025 году опережает рост цен на услуги в целом на 6,2 п.п., в 2026 и 2027 годах - на 1,5 и 0,8 п.п. соответственно. Однако столь заметный рост тарифов может оказать давление на инфляцию, которое не удастся компенсировать более низким ростом цен на другие услуги", - говорится в заключении.

"Кроме того, дополнительная индексация цен на газ в 2025 году для обслуживающих организаций косвенно окажет влияние на расходы населения через увеличение ряда жилищных платежей. Также индексация тарифов окажет давление на цены производителей, рост которых приведет к удорожанию производимой продукции или оказываемых услуг и, как следствие, дополнительному ускорению потребительской инфляции. Это формирует риски превышения прогнозного уровня инфляции на фоне повышенной индексации тарифов для потребителей", - следует из заключения.

Согласно прогнозу, индексация оптовых цен на газ для населения составит с 1 июля 2025 года - 10,3% (при прогнозной инфляции 4,5%), с 1 июля 2026 года - 4,3% (при прогнозной инфляции 4%) и с июля 2027 года - 4% при прогнозной инфляции 4%.

Индексация тарифов на электроэнергию для населения составит 12,6% с 1 июля 2025 года, с 1 июля 2026 года - 5,2%, с 1 июля 2027 года - 4%.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет на 11,9% с 1 июля 2025 года, с 1 июля 2026 года - на 5,4%, а с 1 июля 2027 года на 4,8%.