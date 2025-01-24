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Участники форума в Давосе признали, что "джинн инфляции" еще не побежден

По словам главы МВФ, "инфляционный джинн" еще не полностью загнан в бутылку, "ноги еще торчат"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Несмотря на уже достигнутый успех в обуздании инфляции, окончательная победа над ней еще не одержана, отметили участники заключительной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, посвященной перспективам развития мировой экономики.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева признала, что в борьбе с инфляцией были достигнуты поразительные результаты. В предыдущие годы повышение процентных ставок центральных банков, направленное на замедление темпов роста цен, неизменно приводило к экономическим спадам, напомнила она.

"Впервые мы оказались в ситуации, когда темпы инфляции снижаются, а экономики продолжают расти", - сказала Георгиева, объяснив это отчасти появлением механизмов координации экономической политики после глобального финансового кризиса 2008 года.

При этом она отметила, что "инфляционный джинн" еще не заключен в бутылку.

"Его тело в основном уже в бутылке, но ноги все еще торчат, - сказала она. - Нужно окончательно затолкать его туда".

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила уверенность в том, что инфляция в еврозоне, которая по последним данным составляет 2,4%, движется в сторону снижения, а не роста.

Главный исполнительный директор BlackRock Лоренс Финк опасается, что джинн инфляции может вновь вырваться на свободу.

"Рынок облигаций сигнализирует о том, что инфляция может быть выше, чем мы думаем", - сказал он.

Он также обратил внимание на то, что развитие технологий искусственного интеллекта, хотя и способствует ускорению развития мировой экономики, требует значительных ресурсов. Он ожидает дефицита трудовых и сырьевых ресурсов, которые будут подталкивать цены к росту.

Ведущие экономики пока не могут довольствоваться достигнутыми результатами и из-за перспективы ухудшения условий в международной торговле.

Дополнительным фактором разгона цен может стать введение пошлин на импорт товаров в США, о котором неоднократно говорил новый американский президент Дональд Трамп. Введение пошлин может не только сделать импортируемые товары более дорогими, но и повлечь существенное сокращение объемов внешней торговли, что негативно отразится на росте экономик затронутых стран

Давос BlackRock Кристалина Георгиева Кристин Лагард Лоренс Финк МВФ ЕЦБ
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