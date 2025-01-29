Аналитики и трейдеры ждут снижения ставок ЕЦБ в январе на 25 б.п.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В январе Европейский центробанк понизит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, прогнозируют аналитики и участники рынка.

Сейчас ключевая ставка по депозитам находится на уровне 3%, ставка основных операций рефинансирования составляет 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

В 2024 году ЕЦБ снизил ставки в общей сложности на 100 б.п.

Эксперты отмечают, что смягчение денежно-кредитной политики требуется экономике еврозоны, чтобы преодолеть наметившийся спад. Новые данные по ВВП валютного блока будут обнародованы в четверг, за несколько часов до публикации решения по ставкам. Аналитики в среднем прогнозируют, что данные укажут на замедление роста экономики еврозоны в четвертом квартале прошлого года до 0,1% с 0,4% в третьем.

"Риски в экономике зоны евро в настоящее время преимущественно касаются ослабления роста, а не инфляции, - отметил главный экономист Goldman Sachs по европейскому региону Яри Стен. - ЕЦБ может и должен еще сильнее снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономическую активность".

Во многом опасения замедления роста в Европе связаны с крупнейшими экономиками валютного блока, Германией и Францией. По предварительным данным, ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,1%. Данные по Франции будут обнародованы утром в четверг, и экономисты полагают, что они укажут на нулевой рост экономики страны.

"Прогнозы роста на 2025 год довольно скромные, хотя и позитивные. С учетом текущего состояния экономики, снижение ставки на 25 б.п. кажется разумным", - сказала старший экономист Societe Generale Михала Маркуссен.

Ожидания, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, укрепили заявления членов руководства регулятора, сделанные в том числе на форуме в Давосе.

В частности, глава ЦБ Испании Хосе Луис Эскрива выразил мнение, что регулятору стоит скорректировать денежно-кредитную политику до нейтрального уровня "в ближайшие полгода или около того". В настоящее время ставка по депозитам составляет 3%, а нейтральный уровень, по разным оценкам, находится в районе 2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центробанк намерен продолжать постепенное снижение процентных ставок, при этом подчеркнув, что темпы и сроки снижения будут зависеть от поступающих статданных.

ЕЦБ обнародует решение по ставкам в четверг в 16:15 по Москве, а в 16:45 мск начнется пресс-конференция Лагард.

Эксперты ожидают, что одной из самых популярных тем в вопросах от журналистов станут последствия обещанных президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставки различной продукции в США. Лагард, скорее всего, постарается обойти эту тему, сказав, что пока рано делать какие-либо выводы.

Ранее глава ЦБ Словакии Петер Кажимир отмечал, что, по его мнению, политика Трампа отрицательно повлияет в первую очередь на темпы роста экономики Европы, а не на инфляцию.