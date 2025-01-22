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Лагард призвала власти Европы быть готовыми к повышению американских пошлин

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Власти Европы должны быть готовы к возможному увеличению пошлин на импорт товаров в США, которое обещал президент Дональд Трамп, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

То, что Трамп пока не подписал указа о введении дополнительных пошлин на весь объем импорта, было "очень умным подходом, поскольку тотальные тарифы необязательно приведут к ожидаемым результатам", сказала Лагард в интервью CNBC в Давосе.

По её мнению, новые американские пошлины будут более "избирательными и сфокусированными".

"Нам в Европе нужно готовиться и ждать заранее, что произойдет, чтобы дать на это ответ", - добавила Лагард.

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При этом глава ЕЦБ отметила, что регулятор "не слишком обеспокоен" внешними рисками для инфляции.

В ответ на вопрос журналиста о возможных последствиях новой волны инфляции в США Лагард сказала, что "ускорение инфляции в Соединенных Штатах будет проблемой для Соединенных Штатов, и именно там в первую очередь будут ощущаться основные последствия".

"Мы с интересом будем за этим наблюдать. В частности, интересно, как это скажется на обменных курсах. Это будет иметь последствия, но, разумеется, мы заинтересованы в росте экономики США, потому что рост в США всегда являлся благоприятным фактором для остального мира", - добавила она.

ЕЦБ намерен продолжать постепенное снижение процентных ставок, сказала Лагард, подчеркнув, что темпы и сроки снижения будут зависеть от поступающих статданных.

"Траектория (ставок - ИФ) предельно ясна, а темпы будут зависеть от данных", - заявила глава регулятора.

ЕЦБ снизил ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в 2024 году, теперь ключевая ставка по депозитам находится на уровне 3%. Экономисты ждут от регулятора четырех снижений ставки по 25 б.п. каждое в 2025 году.

Дональд Трамп ЕЦБ Кристин Лагард США
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