Росптицесоюз отметил, что производство яиц в РФ в 2024 году сохранилось на уровне 2023 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Производство яиц в РФ в 2024 году сохранилось на уровне предыдущего года, сообщила журналистам гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева.

По данным Росстата, в 2024 году производство составило 46,7 млрд штук, что на 1,2% больше, чем годом ранее.

"По мясу птицы прогнозируется прирост в пределах 1,5%. Внутренний рынок в полной мере обеспечен отечественной птицеводческой продукцией для различных категорий потребителей", - сказала глава союза.

По ее словам, мониторинг Росптицесоюза показывает, что ситуация в птицеводстве в декабре 2024 года и в первой половине января текущего года остается стабильной как по производственным показателям, так и по отпускным ценам. В декабре цены производителей яиц по сравнению с декабрем 2023 года были на 12,2% ниже. Цены производителей мяса птицы в декабре снизилась на 7,1% к аналогичному месяцу 2023 года.

"В январе ценовая ситуация ни по мясу птицы, ни по яйцу принципиально не изменилась и остается стабильной", - подчеркнула Бобылева. При этом она обратила внимание на то, что "окончательное формирование потребительской цены, то есть цены на полке, зависит от проводимой политики торговых организаций и уровня торговой наценки".