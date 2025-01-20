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Минсельхоз РФ сообщил об увеличении экспорта мяса в 2024 году на 27%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году экспортировала более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз.

В том числе экспорт свиноводческой продукции вырос на треть, птицеводческой - на 25%, мяса крупного рогатого скота - на 22%.

Ведомство отмечает, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в стране в настоящее время превышает 100%. "Это не только гарантирует внутреннюю продовольственную безопасность, но и позволяет наращивать объемы экспорта", - подчеркивает Минсельхоз.

Как сообщает центр "Агроэкспорт", по предварительным оценкам, стоимость экспорта мяса и субпродуктов в прошлом году увеличилась на 24% и составила рекордные $1,7 млрд. В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% - свинину, 14% - говядину.

Так, российский экспорт мяса и субпродуктов птицы вырос на 17% и достиг $800 млн. Поставки свинины увеличились на 42%, до более $610 млн, что стало рекордным уровнем. Отгрузки говядины составили свыше $230 млн - на 16% больше, чем в 2023 году.

"С 2019 года крупнейшим покупателем российского мяса является Китай - ведущий импортер мяса птицы и говядины из РФ. По оценкам, в 2024 году продажи мяса в эту страну выросли на 14%, до $560 млн. В топ-3 импортеров также входят Саудовская Аравия, увеличившая закупки в 1,9 раза, почти до $230 млн, и Белоруссия: только за 10 месяцев 2024 года на ее рынок поставлено мяса на $226 млн, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает центр.

Как считает руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, успех российского экспорта обусловлен ростом объемов производства мяса и мясопродуктов, инвестициями бизнеса в продвижение своей продукции за рубежом, а также активной работой государства по открытию новых рынков сбыта. "Важную роль играют и различные механизмы господдержки экспорта - прежде всего, частичная компенсация логистических затрат. Положительное влияние также оказывает расширение номенклатуры поставляемой продукции, включая живой скот, в том числе племенной. В результате сегодня Россия прочно занимает место в десятке крупнейших мировых экспортеров мяса", - отметил глава НМА.

Минсельхоз НМА Сергей Юшин Агроэкспорт
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