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Что произошло за день: вторник, 28 января

Полученное Nord Stream 2 AG разрешение на работы по сохранению "Северного потока 2", поездка Путина на завод "АвтоВАЗ", иск Генпрокуратуры к Корпорации развития Курской области

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дания разрешила Nord Stream 2 AG работы по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. В том числе речь идет об установке заглушек на открытых концах трубы.

- Владимир Путин посетил завод "АвтоВАЗ" в Тольятти. В частности, президенту РФ показали предсерийный автомобиль Lada Iskra. Путин сказал хорошей управляемости Lada Aura и пообещал поддержку экспорта российских авто. Он также призвал полностью пересадить чиновников на российские автомобили.

- Генпрокуратура подала иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с руководства Корпорации развития Курской области, а также группы предпринимателей. Речь идет о средствах, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе.

- Делегация РФ прибыла в Дамаск впервые после смены власти в Сирии.

- "СПБ биржа" с 1 февраля начнет проводить торги по субботам и воскресеньям, они будут представлять собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника.

- Власти Ростовской области ведут переговоры с инвесторами о покупке закрывающихся фабрик "Глории Джинс" в регионе.

- Патриарх Кирилл анонсировал возвращение в школы "Основ духовно-нравственной культуры народов России". Их будут преподавать учителя истории в 5-7 классах школ.

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