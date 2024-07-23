SAP увеличила выручку во II квартале на 10%, сильнее прогноза

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, увеличила выручку во втором квартале на 10% благодаря росту спроса на ее облачные сервисы.

Выручка компании в апреле-июне составила 8,29 млрд евро по сравнению с 7,55 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит для этого показателя составлял 8,26 млрд евро.

Доходы облачного бизнеса подскочили на 25%, до 4,15 млрд евро, что в компании объясняют, в частности, развитием сферы искусственного интеллекта.

Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 5%, составив 3,021 млрд евро.

Операционная прибыль SAP в отчетном квартале уменьшилась на 11%, до 1,22 млрд евро. Прибыль от продолжающихся операций повысилась до 918 млн евро, или 0,76 евро в расчете на акцию, по сравнению с 724 млн евро, или 0,62 евро на акцию, годом ранее.

Прибыль от продолжающихся операций без учета разовых факторов составила 1,28 млрд евро, или 1,1 евро на акцию, при среднем прогнозе рынка в 1,09 евро на акцию.

SAP подтвердила прогноз на текущий год, согласно которому ее скорректированная прибыль составит 7,6-7,9 млрд евро. Компания по-прежнему рассчитывает, что выручка ее облачного бизнеса в этом году достигнет 17-17,3 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация SAP выросла на 40,5%.