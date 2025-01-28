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Несколько министров ОПЕК встретились в Эр-Рияде перед JMMC

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Несколько ключевых министров стран ОПЕК встретились в Эр-Рияде 27 января перед запланированным на 3 февраля заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+, пишет S&P Global Commodity Insights.

На фотографиях, предоставленных изданию, на встрече были запечатлены министры нефти из ключевых стран ОПЕК - Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака. Также присутствовал министр Халифа Абдулсадек из Ливии, которая не подпадает под сокращения добычи ОПЕК.

Один из собеседников S&P заметил, что переговоры были лишь "дружескими дискуссиями", не вдаваясь в подробности. Другой подтвердил, что министры обсудили планы производства и рыночную ситуацию.

Издание напоминает, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что для быстрого завершения кризиса на Украине требуется снижение ОПЕК цен на нефть. "Один способ быстро остановить все это: чтобы альянс ОПЕК перестал получать так много денег и опустил цены на нефть", - сказал он, добавив, что намерен обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть.

ОПЕК и его фактический лидер - Саудовская Аравия - еще не комментировали публично заявления Трампа, но делегаты говорили S&P, что группа продолжает действовать осторожно из-за непредсказуемости лидера США. Один из высокопоставленных чиновников ОПЕК сказал, что блок стремится к "устойчивой ясности" на фоне шквала указов, связанных с энергетикой.

Саудовская Аравия является сопредседателем JMMC совместно с Россией, не входящей в ОПЕК, в состав комитета также входят Ирак, ОАЭ и Кувейт. Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, а также Алжир являются странами ОПЕК, которые со стороны альянса входят в так называемую Great8 - восемь стран-добровольцев ОПЕК+, которые сокращают добычу дополнительно к квотам ОПЕК+.

JMMC Дональд Трамп Ирак Кувейт ОАЭ ОПЕК Саудовская Аравия
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