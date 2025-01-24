Путин не ждет от Трампа санкций, способных навредить экономике США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - США, как и Россия, являются одними из крупнейших не только производителей, но и потребителей нефти в мире, поэтому слишком низкие или слишком высокие цены на нефть вредны обеим странам, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря. Ну почему? Мы одни из крупнейших производителей в мире, скажем, нефти. США сейчас вообще занимают первое место, потом Саудовская Аравия, Россия. Но что характерно для российской и, допустим, американской экономики? Мы не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, но мы еще и крупнейшие потребители энергоресурсов", - сказал Путин.

"Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены - плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний", - добавил он.

По словам Путина, "здесь есть о чем нам поговорить".

"Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес. Я, кстати говоря, в этом смысле сомневаюсь, чтобы действующий президент Соединенных Штатов, господин Трамп, повторяю, мы с ним работали в первый его период президентства, чтобы он принял какие-то решения, даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России. Я сомневаюсь, что будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он человек не только умный, он прагматичный человек. Я с трудом себе представляю, что будут решения, наносящие ущерб самой американской экономике", - сказал глава российского государства.

"Поэтому, скорее всего, действительно нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы, но это прежде всего зависит от решения и выбора действующей американской администрации", - подчеркнул он.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он по видеосвязи участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил Трамп.

Он упомянул об этом по итогам разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, который выразил готовность Эр-Рияда инвестировать $600 млрд в США. Президент США добавил, что он намерен попросить наследного принца нарастить эту сумму до $1 трлн.

Как пишет госагентство Саудовской Аравии, "наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США в течение следующих четырех лет на сумму $600 млрд и, возможно, сверх этого".

Россия и Саудовская Аравия являются лидерами альянса ОПЕК+.