Трамп заявил, что снижение ОПЕК цен на нефть позволит быстро завершить конфликт на Украине

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что для быстрого завершения кризиса на Украине требуется снижение ОПЕК цен на нефть.

"Один способ быстро остановить все это: чтобы ОПЕК перестало получать так много денег и опустило цены на нефть", - сказал он.

В противном случае, продолжил президент, решить проблему будет не так просто. Трамп также повторил, что в его президентство кризис на Украине не случился бы.

Накануне Трамп также говорил о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил Трамп.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что США, как и Россия, являются одними из крупнейших не только производителей, но и потребителей нефти в мире, поэтому слишком низкие или слишком высокие цены на нефть вредны обеим странам.

"В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря. Ну почему? Мы одни из крупнейших производителей в мире, скажем, нефти. США сейчас вообще занимают первое место, потом Саудовская Аравия, Россия. Но что характерно для российской и, допустим, американской экономики? Мы не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, но мы еще и крупнейшие потребители энергоресурсов", - сказал Путин в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены – плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний", - добавил он.