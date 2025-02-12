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Siemens Energy увеличила выручку в I финквартале на 17%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель оборудования для энергетики Siemens Energy AG увеличил выручку в первом квартале 2025 финансового года на 17%, причем рост был отмечен во всех сегментах бизнеса.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам минувшего квартала составила 8,94 млрд евро по сравнению с 7,65 млрд евро за сопоставимый период предыдущего фингода. Объем поступивших заказов в октябре-декабре уменьшился на 11%, до 13,67 млрд евро с 15,38 млрд евро годом ранее.

Показатели выручки и объема заказов совпали с предварительными данными, опубликованными компанией в конце января.

Чистая прибыль Siemens Energy в прошедшем квартале составила 252 млн евро по сравнению с 1,58 млрд евро годом ранее, когда этот показатель включал разовый доход в 1,67 млрд евро от продажи доли компании в индийском бизнесе.

Совокупный портфель заказов Siemens Energy на конец года достиг рекордных 131 млрд евро.

Согласно прогнозу компании, выручка без учета валютных курсов и портфельных изменений в текущем фингоду увеличится на 8-10%.

Акции Siemens Energy прибавляют в цене 1,4% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла более чем в четыре раза.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах, ее штат насчитывает свыше 92 тыс. сотрудников.

Siemens Energy Германия
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