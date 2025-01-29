ВТБ допускает снижение розничного портфеля кредитов в 2025 году

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году допускает сокращение розничного портфеля кредитов, запланировал рост сбережений населения на 30%, заявил журналистам зампред правления банка Георгий Горшков.

"Мы не исключаем некоторое сокращение нашего розничного кредитного портфеля в этом году, при этом многое будет зависеть от движения ключевой ставки и общей политики регулирования ЦБ", - сказал он.

В 2024 году банк зафиксировал сокращение выдач кредитов физлицам на 20%, до 2,2 трлн рублей. При этом портфель розничных кредитов ВТБ вырос более чем на 5%, превысив 7,3 трлн рублей. Значительную часть портфеля составили залоговые кредиты (почти 5,4 трлн рублей), объем которых за прошлый год вырос на 13%.

"Экономика сама себя калибрует, сейчас де-факто формируется модель: что такое хороший уровень кредитования, что такое хороший рост портфеля, что такое - избыточный, а что такое - недостаточный. И, как вы понимаете, в разрезе отраслей это могут быть совершенно разнонаправленные движения", - отметил Горшков.

В декабре прошлого года первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов говорил "Интерфаксу", что банк ради оптимизации капитала готов приостановить беззалоговое розничное кредитование до уровня минимально возможной загрузки конвейера.

"О сценарии очень аккуратного расходования капитала, особенно на программы необеспеченного розничного кредитования. Мы в этом сценарии сейчас живем и стараемся очень аккуратно подходить к выдачам кредитов, в том числе смотрим на клиентов с хорошей кредитной историей, с хорошей платежеспособностью полностью в соответствии с рекомендациями ЦБ. С этим связана моя осторожность опубликования нашего прогноза по портфелю на 2025 год. Портфель на конец 2025 года будет сильно зависеть от того, как будет развиваться сценарий с ключевой ставкой и макрорегулированием буквально в ближайшие 3-4 месяца. Вполне возможно, что сейчас мы притормозили, а потом будет boost (ускорение - ИФ), есть сценарий, что мы притормозили, а boost не будет. Сейчас пока мы очень аккуратно подходим к новым выдачам", - заявил Горшков.

Он отметил, что ВТБ не планирует сокращать численность персонала в связи с ожидаемым снижением выдач розничных кредитов.

Объем сбережений физлиц на счетах в ВТБ в 2024 году вырос на 53%, до 10,6 трлн рублей. В 2025 году банк планирует увеличить вложения клиентов на 30%, до 13,3 трлн рублей (из них 12,5 трлн рублей составят пассивы в рублях).