ВТБ в 2025 г. ожидает замедления темпов роста кредитов физлицам до уровня ниже 6%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует замедление темпов роста кредитного портфеля физлиц в 2025 году до уровня ниже 6%, в случае с прогнозом по корпоративному кредитованию есть неопределенность со стороны регулирования, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками в понедельник.

Он напомнил, что ЦБ прогнозирует прирост корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 8-13%, розничного - 6-11%.

"2025 год будет решающим для ответа на вопрос, удастся ли загнать инфляцию в таргет. Соответственно, в этой ситуации мы не видим, например, оснований для роспуска макропруденций по кредитам населению. Тут зажато все, и сам Центральный банк считает, что зажато все эффективно. Поэтому по кредитам населению это точно будет нижняя граница диапазона, может быть, даже ниже, чем 6%, которые таргетирует Центральный банк. У нас по сути ожидается ниже 6% в проекциях бизнес-плана, которые мы сейчас смотрим", - отметил Пьянов.

Говоря о динамике корпоративного кредитования в 2025 году, он указал, что в этом сегменте неопределенности больше, в том числе из-за возможного ужесточения регулирования со стороны ЦБ. Если регулятор решит вводить макропруденциальные лимиты или надбавки, то это может сдвинуть прогноз к нижней границе диапазона.

"С точки зрения спроса в 2025 году мы легко могли бы повторить 2024 год, но я так понимаю, что регулятор собирается с этим побороться", - заявил Пьянов.