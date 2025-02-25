Корпоративный кредитный портфель ВТБ в IV кв. сократился на 0,6%, розничный - вырос на 1,8%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Кредитный портфель ВТБ до вычета резервов в 2024 году вырос на 13,2%, составив 23,8 трлн рублей, говорится в отчетности группы по МСФО.

Рост совокупного кредитного портфеля постепенно замедлялся в течение года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и сдерживающих рост макропруденциальных мер: в четвертом квартале прирост совокупного кредитного портфеля составил 0,1% по сравнению с 3% в третьем квартале, 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале 2024 года.

Кредиты физическим лицам увеличились по итогам 2024 года на 12,1%, до 7,8 трлн рублей. Рост розничного кредитования значительно замедлился во втором полугодии 2024 года, за четвертый квартал прирост составил 1,8%.

Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам прошлого года на 13,7%, до 15,9 трлн рублей. Тренд на замедление роста появился к концу года, при этом по итогам четвертого квартала портфель корпоративных кредитов группы сократился на 0,6%.

Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 17,1% за 2024 год, достигнув 3,8 трлн рублей, или 16% совокупного кредитного портфеля ВТБ.

По состоянию на конец 2024 года совокупные средства клиентов группы выросли на 20,5%, до 26,9 трлн рублей. Рост средств физических лиц значительно опередил прирост средств клиентов - юридических лиц.

По итогам 2024 года объем средств физических лиц увеличился на 35,5%, достигнув 13 трлн рублей. В четвертом квартале прирост средств населения составил 15,7%.

Объем средств юрлиц вырос на 9,2% за 2024 год, до 13,9 трлн рублей. При этом в четвертом квартале средства юрлиц на балансе группы показали снижение на 3%.