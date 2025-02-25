Поиск

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в IV кв. сократился на 0,6%, розничный - вырос на 1,8%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Кредитный портфель ВТБ до вычета резервов в 2024 году вырос на 13,2%, составив 23,8 трлн рублей, говорится в отчетности группы по МСФО.

Рост совокупного кредитного портфеля постепенно замедлялся в течение года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и сдерживающих рост макропруденциальных мер: в четвертом квартале прирост совокупного кредитного портфеля составил 0,1% по сравнению с 3% в третьем квартале, 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале 2024 года.

Кредиты физическим лицам увеличились по итогам 2024 года на 12,1%, до 7,8 трлн рублей. Рост розничного кредитования значительно замедлился во втором полугодии 2024 года, за четвертый квартал прирост составил 1,8%.

Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам прошлого года на 13,7%, до 15,9 трлн рублей. Тренд на замедление роста появился к концу года, при этом по итогам четвертого квартала портфель корпоративных кредитов группы сократился на 0,6%.

Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 17,1% за 2024 год, достигнув 3,8 трлн рублей, или 16% совокупного кредитного портфеля ВТБ.

По состоянию на конец 2024 года совокупные средства клиентов группы выросли на 20,5%, до 26,9 трлн рублей. Рост средств физических лиц значительно опередил прирост средств клиентов - юридических лиц.

По итогам 2024 года объем средств физических лиц увеличился на 35,5%, достигнув 13 трлн рублей. В четвертом квартале прирост средств населения составил 15,7%.

Объем средств юрлиц вырос на 9,2% за 2024 год, до 13,9 трлн рублей. При этом в четвертом квартале средства юрлиц на балансе группы показали снижение на 3%.

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Менеджмент ВТБ предложит отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Менеджмент ВТБ предложит отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Путин подтвердил, что ряд компаний России и США обсуждают крупные проекты

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Президент РФ выразил готовность работать с американцами по редкоземельным металлам

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Великобритания ввела санкции против УК "Сибантрацит" и группы "Русская энергия"

Евросоюз намерен интегрировать энергорынки Молдавии и Украины к 2027 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });