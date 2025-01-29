В Кремле внимательно следят за подготовкой нового пакета санкций Евросоюза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг возможного принятия очередного пакета европейских санкций в отношении России, но пока воздерживаются от прогнозов.

"Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится, там разные позиции фигурируют. Мы внимательно за этим следим, но до того, как они формализованы, вряд ли можно и нужно делать прогнозы", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия приняла предложения о введении тарифов на ряд позиций сельскохозяйственного экспорта из России и Белоруссии.

Комментируя приостановку Китаем и Индией закупок российской нефти из-за подорожания фрахта танкеров из-за санкций США, он заверил, что Россия принимает меры для минимизации последствий западных санкций в отношении отечественного рынка энергоносителей.

"Разумеется, и Соединенные Штаты Америки, и европейцы пытаются вот этими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей, - сказал Песков. - Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать работать. Последовательно будем продолжать работать в этом направлении".