Каллас допустила включение СПГ и игровых консолей в 16-й пакет санкций ЕС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов от СПГ до консолей для видеоигр.

"Мы действительно изучаем все типы вещей (...), чтобы включить их в список санкций. Даже такие элементы, как консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с них они (российские военнослужащие - ИФ) управляют беспилотниками (...); химикаты, которые необходимы для российской военной промышленности. Есть много пунктов. Конечно, СПГ также есть в этом списке", - сказала Каллас, выступая во вторник на мероприятии в Брюсселе.

"Каким будет окончательное соглашение, станет ясно, когда мы договоримся, но мы работаем над тем, чтобы оно было готово в феврале", - продолжила высокий представитель ЕС по иностранным делам, отметив, что процесс связан с переговорами между государствами-членами.

"Нам действительно нужно продолжать экономическое давление на Россию, одновременно оказывая военную поддержку Украине", - отметила глава европейской дипломатии.