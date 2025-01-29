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Квартальная выручка Starbucks сократилась лучше прогноза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2025 финансового года, при этом показатели оказались чуть лучше прогнозов рынка.

В квартале, который завершился 29 декабря, чистая прибыль компании составила $780,8 млн, или 69 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,024 млрд, или 90 центами на акцию, годом ранее.

Выручка сократилась до $9,4 млрд с $9,43 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 67 центов на акцию при выручке в $9,32 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи снизились на 4% (при ожидаемом падении на 5,5%). Количество покупок уменьшилось на 6%, но средняя сумма чека выросла на 3%.

В первом финквартале число кофеен Starbucks по всему миру увеличилось на 377 - до 40 576 заведений. В том числе в США работает 17 049 кофеен Starbucks, в Китае - 7 685.

Совет директоров Starbucks одобрил дивиденды в размере 61 цента на акцию против 57 центов годом ранее. Выплаты пройдут 28 февраля, закрытие реестра акционеров назначено на 14 февраля.

Глава компании Брайан Никкол, возглавивший ее в сентябре 2024 года, пообещал в 2025 году сократить число позиций в меню примерно на треть для того, чтобы снизить время выполнения одного заказа до четырех минут. Также он анонсировал нововведения в плане обработки и выдачи электронных заказов, которые отвлекают работников кафе и занимают место на прилавках.

За последние три месяца капитализация Starbucks выросла на 3% (до $113,4 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 5,5%.

Starbucks США Китай Брайан Никкол
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