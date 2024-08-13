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Новым главой Starbucks с 9 сентября станет нынешний CEO сети ресторанов Chipotle

Новым главой Starbucks с 9 сентября станет нынешний CEO сети ресторанов Chipotle
Фото: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором Starbucks Corp. станет Брайан Никкол, возглавляющий в настоящее время сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill.

Как говорится в пресс-релизе Starbucks, Никкол займет этот пост с 9 сентября 2024 года. Он также станет председателем совета директоров компании.

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Нынешний CEO Starbucks Лаксман Нарасимхан покидает свой пост, а также совет директоров немедленно. Временно исполняющим обязанности CEO компании до 9 сентября станет главный финансовый директор Рэйчел Руджери.

Никкол, возглавивший Chipotle в 2018 году, трансформировал компанию, задав новые стандарты в отрасли и обеспечив существенный рост бизнеса, отмечается в пресс-релизе Starbucks. За это время выручка Chipotle повысилась почти вдвое, а прибыль выросла в семь раз. Стоимость акций Chipotle с момента прихода Никкола взлетела в девять раз.

Акции Starbucks подскочили в цене на 13,5% в ходе предварительных торгов во вторник, стоимость бумаг упала на 8,5%.

Starbucks Chipotle Брайан Никкол
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