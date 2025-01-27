Поиск

Глава Starbucks заработал $96 млн за четыре месяца работы в компании

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совокупное вознаграждение главного исполнительного директора сети кофеен Starbucks Corp. Брайана Никкола за 2024 год, в котором он проработал в должности CEO всего четыре месяца, составило около $96 млн, следует из сообщения компании.

При этом базовая зарплата составила всего $61,5 тыс. Львиная доля вознаграждения пришлась на бонус в виде акций, которыми он может воспользоваться только через несколько лет и только в случае достижения компанией определенных показателей.

ЭкономикаStarbucks сократила квартальную чистую прибыль на 25%Читать подробнее

Никкол возглавил Starbucks в начале сентября, до этого он работал в сети ресторанов Chipotle Mexican Grill Inc. Бонус за переход составил $5 млн. Также компания компенсировала его расходы на проживание в Сиэтле, где расположена штаб-квартира Starbucks, на сумму свыше $143 тыс. и расходы на перелеты в размере $72 тыс.

Между тем заработок типичного сотрудника Starbucks (компания считает, что таким типичным сотрудником является бариста в США, работающий неполный рабочий день) составил в прошлом году $14 674. Таким образом, глава Starbucks за прошлый год заработал в 6666 раз больше, чем средний сотрудник.

Акции Starbucks на предварительных торгах в понедельник дорожают на 0,2%. За последний месяц капитализация компании увеличилась на 9,4%, до $112 млрд, а индекс S&P 500 за этот период прибавил 1,6%.

Starbucks Брайан Никкол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тысяч человек

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Brent подешевела до $77,93 за баррель

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,16%

Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу

Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне24 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });