Глава Starbucks заработал $96 млн за четыре месяца работы в компании

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совокупное вознаграждение главного исполнительного директора сети кофеен Starbucks Corp. Брайана Никкола за 2024 год, в котором он проработал в должности CEO всего четыре месяца, составило около $96 млн, следует из сообщения компании.

При этом базовая зарплата составила всего $61,5 тыс. Львиная доля вознаграждения пришлась на бонус в виде акций, которыми он может воспользоваться только через несколько лет и только в случае достижения компанией определенных показателей.

Никкол возглавил Starbucks в начале сентября, до этого он работал в сети ресторанов Chipotle Mexican Grill Inc. Бонус за переход составил $5 млн. Также компания компенсировала его расходы на проживание в Сиэтле, где расположена штаб-квартира Starbucks, на сумму свыше $143 тыс. и расходы на перелеты в размере $72 тыс.

Между тем заработок типичного сотрудника Starbucks (компания считает, что таким типичным сотрудником является бариста в США, работающий неполный рабочий день) составил в прошлом году $14 674. Таким образом, глава Starbucks за прошлый год заработал в 6666 раз больше, чем средний сотрудник.

Акции Starbucks на предварительных торгах в понедельник дорожают на 0,2%. За последний месяц капитализация компании увеличилась на 9,4%, до $112 млрд, а индекс S&P 500 за этот период прибавил 1,6%.