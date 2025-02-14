Starbucks планирует открыть 500 кофеен на Ближнем Востоке в ближайшие пять лет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, планирует расширить присутствие и восстановить позиции на Ближнем Востоке после бойкотов со стороны потребителей в прошлом году.

Компания намерена в ближайшие пять лет открыть около 500 новых точек и создать 5 тыс. рабочих мест в регионе, где она работает по лицензионному соглашению с конгломератом Alshaya Group, сообщил главный исполнительный директор Starbucks Брайан Никкол в интервью Bloomberg TV.

Ближневосточная сеть Starbucks насчитывает более 1,3 тыс. кофеен.

В 2024 году компания стала объектом недовольства покупателей, обвинявших ее в том, что она не оказывает достаточного давления на Израиль на фоне его наступления в секторе Газа. Призывы бойкотировать Starbucks оказали заметное влияние на посещаемость ее кофеен и их продажи не только на Ближнем Востоке, но и в США, сообщала компания. Из-за ухудшения условий в прошлом году Alshaya уволила около 2 тыс. работников.

Котировки акций Starbucks растут на 0,2% на предварительных торгах в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 13,3% - до $128,36 млрд.



