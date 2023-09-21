ЦБ Швеции и Норвегии повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Риксбанк (центральный банк Швеции) в четверг повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4% годовых, как и ожидало большинство экономистов и аналитиков.

Шведский центробанк поднял ставку по итогам восьмого заседания подряд, и теперь она находится на рекордном уровне с 2008 года.

Повышение ставки может быть продолжено в случае сохранения инфляционного давления, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор прогнозирует, что инфляция в Швеции в 2023 году составит 8,6% (ранее ожидалось 8,9%), в 2024 году - 4,6% (4,3%).

Между тем Банк Норвегии в четверг также повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых, что совпало с консенсус-прогнозом. Банк поднял ставку в 13-й раз с сентября 2021 года и сигнализировал о готовности к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.