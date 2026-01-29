Поиск

Deutsche Bank увеличил квартальную чистую прибыль в 12 раз

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, в четвертом квартале 2025 года повысил чистую прибыль в 12 раз и получил максимальную для периода доналоговую прибыль.

В октябре-декабре чистая прибыль банка составила 1,3 млрд евро против 106 млн евро годом ранее.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит LSEG, в среднем ожидали прибыль в размере 1,12 млрд евро.

Доналоговая прибыль увеличилась до рекордных 2,03 млрд евро с 583 млн евро годом ранее.

Выручка выросла на 7% - до максимальных с 2014 года 7,73 млрд евро, превысив прогноз в 7,72 млрд евро.

Чистый процентный доход банка за год повысился до 4,27 млрд евро с 3,66 млрд евро, чистый комиссионный доход - до 2,81 млрд с 2,7 млрд евро.

Доходы в сфере инвестиционно-банковских операций увеличились на 5% - до 2,51 млрд евро. В том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью и валютой выросла на 6% и обновила исторический максимум, а доходы от консалтинговой деятельности и организации размещений снизились на 4%.

Выручка в сфере управления активами повысилась на 25% и составила 888 млн евро. За минувший квартал чистый приток средств инвесторов составил 10 млрд евро, объем активов под управлением достиг 1,09 трлн евро.

Подразделение по работе с корпоративными клиентами сократило выручку на 2% - до 1,82 млрд евро, по работе с состоятельными физлицами - увеличило на 3%, до 2,44 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам снизились до 395 млн евро с 417 млн евро в третьем квартале.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец года составлял 14,2% против 14,5% кварталом ранее.

Руководство Deutsche Bank планирует рекомендовать акционерам одобрить выплату дивидендов за прошлый год в размере 1,9 млрд евро. Банк также получил разрешения на дополнительный выкуп акций на сумму 1 млрд евро.

Deutsche Bank Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк оценил объем похищенных мошенниками средств в 2025 г. в 280-285 млрд руб.

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

Минпромторг предложил распространить на весь легпром льготную ставку по страховым взносам в 7,6%

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

 "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });