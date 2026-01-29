Deutsche Bank увеличил квартальную чистую прибыль в 12 раз

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, в четвертом квартале 2025 года повысил чистую прибыль в 12 раз и получил максимальную для периода доналоговую прибыль.

В октябре-декабре чистая прибыль банка составила 1,3 млрд евро против 106 млн евро годом ранее.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит LSEG, в среднем ожидали прибыль в размере 1,12 млрд евро.

Доналоговая прибыль увеличилась до рекордных 2,03 млрд евро с 583 млн евро годом ранее.

Выручка выросла на 7% - до максимальных с 2014 года 7,73 млрд евро, превысив прогноз в 7,72 млрд евро.

Чистый процентный доход банка за год повысился до 4,27 млрд евро с 3,66 млрд евро, чистый комиссионный доход - до 2,81 млрд с 2,7 млрд евро.

Доходы в сфере инвестиционно-банковских операций увеличились на 5% - до 2,51 млрд евро. В том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью и валютой выросла на 6% и обновила исторический максимум, а доходы от консалтинговой деятельности и организации размещений снизились на 4%.

Выручка в сфере управления активами повысилась на 25% и составила 888 млн евро. За минувший квартал чистый приток средств инвесторов составил 10 млрд евро, объем активов под управлением достиг 1,09 трлн евро.

Подразделение по работе с корпоративными клиентами сократило выручку на 2% - до 1,82 млрд евро, по работе с состоятельными физлицами - увеличило на 3%, до 2,44 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам снизились до 395 млн евро с 417 млн евро в третьем квартале.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец года составлял 14,2% против 14,5% кварталом ранее.

Руководство Deutsche Bank планирует рекомендовать акционерам одобрить выплату дивидендов за прошлый год в размере 1,9 млрд евро. Банк также получил разрешения на дополнительный выкуп акций на сумму 1 млрд евро.