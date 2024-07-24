Deutsche Bank получил квартальный убыток впервые за четыре года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, во втором квартале зафиксировал чистый убыток в размере 143 млн евро из-за отчислений на возможные судебные издержки, связанные с купленным в 2010 году Postbank.

Deutsche Bank получил убыток впервые за 15 кварталов, отмечает CNBC. Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали убытка в размере 145 млн евро.

В апреле-июне 2023 года чистая прибыль банка составляла 763 млн евро.

Ранее банк предупреждал, что по итогам судебных разбирательств ему, возможно, придется доплатить 1,3 млрд евро бывшим акционерам Postbank, которые утверждают, что стоимость банка при покупке была занижена.

Выручка выросла на 2% - до 7,6 млрд евро.

Чистый процентный доход банка за год снизился на 2% и составил 1,3 млрд евро, комиссионный доход повысился на 9%, до 624 млн евро.

Доходы в сфере инвестиционно-банковских операций увеличились на 10% - до 2,6 млрд евро. В том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью и валютой понизилась на 3% (до 2,1 млрд евро), от консалтинговой деятельности и организации размещений - выросла почти в три раза, до 585 млн евро.

Выручка в сфере управления активами повысилась на 7% и составила 663 млн евро. За минувший квартал общий объем активов под управлением банка сократился на 8 млрд евро и составил 933 млрд евро.

Подразделение по работе с корпоративными клиентами сократило выручку на 1% - до 1,92 млрд евро, по работе с физлицами - на 3%, до 2,33 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам выросли до 476 млн евро с 401 млн евро в первом квартале.

Капитализация Deutsche Bank с начала года выросла на 26,8% (до 31,25 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил около 11%.