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Владелец бренда Marlboro увеличил квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Altria Group, одна из крупнейших табачных компаний мира, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль почти в полтора раза (на 47,5%), при этом скорректированный показатель и выручка оказались практически на уровне прогнозов.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $3,039 млрд, или $1,79 в расчете на акцию, против $2,06 млрд, или $1,16 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась на 9,3% - до $1,29 на бумагу.

Выручка почти не изменилась - $5,974 млрд. Показатель за вычетом акцизов вырос на 1,6% и достиг $5,106 млрд.

Аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,28 на бумагу при выручке за вычетом акцизов в $5,05 млрд, по данным FactSet.

Altria выплатила акционерам дивиденды на сумму $1,7 млрд в четвертом квартале и $6,8 млрд в целом за прошлый год.

Также компания завершила buyback на $3,4 млрд и объявила новую программу выкупа своих акций объемом $1 млрд, которая, как ожидается, будет закончена до 31 декабря текущего года, говорится в сообщении.

Altria намерена по итогам 2025 года получить скорректированную прибыль в диапазоне от $5,22 до $5,37 на акцию, что будет означать рост на 2-5% по сравнению с прошлогодним показателем $5,12. Компания планирует капзатраты на этот год в размере $175-225 млн.

Altria выпускает сигареты под такими известными марками, как Marlboro, Philip Morris, Parliament, Virginia Slims и L&M.

Philip Morris Altria Marlboro США
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