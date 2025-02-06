Philip Morris увеличил квартальную выручку на 7,3%, выше ожиданий

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International в четвертом квартале 2024 года увеличил выручку на 7,3% в годовом измерении - до $9,7 млрд, сообщается в его отчетности.

Операционная прибыль выросла на 12,8% - до $3,26 млрд. Скорректированная прибыль в расчете на акцию поднялась на 14% и составила $1,55.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали выручку на уровне $9,44 млрд. При этом прибыль оказалась хуже прогнозировавшихся $3,5 млрд.

Объем продаж табачной продукции в отчетном квартале повысился на 2,3% - до 193,1 млрд штук.

Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $1,35 на акцию.

Philip Morris намерена по итогам 2025 года увеличить выручку на 6-8% (после повышения на 7,7% в 2024 году). Также планируется получить скорректированную прибыль в диапазоне $7,04-7,17 на акцию по сравнению с $4,52 на акцию в прошлом году. В том числе в первом квартале ожидается прибыль в $1,58-1,63 на бумагу.

Эксперты прогнозируют годовой показатель на уровне $6,99 на акцию, квартальный - $1,5.

Котировки акций Philip Morris подскочили почти на 8% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 5,8% (до $203,7 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,2%.

Philip Morris был выделен из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 50 предприятиях по всему миру и продает их примерно на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них. Штат компании насчитывает около 82,7 тысячи человек.