Табачный концерн Philip Morris во II квартале увеличил чистую прибыль на треть

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2024 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе концерна, чистая прибыль в расчете на акцию в апреле-июне составила $3,44 млрд, или $1,54 на акцию, по сравнению с $2,57 млрд, или $1,01 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль повысилась до $1,77 с $1,6 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $1,57.

Квартальная выручка Philip Morris выросла на 5,6%, до $9,47 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку в размере $9,19 млрд.

На бездымную (smoke-free) продукцию в прошлом квартале пришлось 38,1% бизнеса компании. В частности, число пользователей систем нагревания табака IQOS на конец июня составило 30,8 млн человек, за полугодие увеличившись на 1,9 млн. Из них 22,1 млн полностью перешли с обычных сигарет на IQOS, говорится в отчетности.

Объем поставок компании в минувшем квартале увеличился на 2,8%, в том числе реализация сигарет повысилась на 0,4%, а продажи стиков для устройств нагревания табака выросли на 13,1%.

За второй квартал совокупный объем поставок сигарет и стиков России вырос на 5,3%, в том числе поставки сигарет увеличились на 2,6%, стиков - на 14,1%.

Philip Morris в 2024 году ожидает скорректированную прибыль в диапазоне $6,67-6,79 на акцию при прогнозе аналитиков в $6,33 на акцию.

Акции компании дорожают на 3,1% в ходе предварительных торгов во вторник. Капитализация с начала года выросла на 14% и составляет $166,7 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие.