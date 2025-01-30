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Квартальная выручка International Paper не оправдала прогнозов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская International Paper Co., крупнейший в мире производитель целлюлозно-бумажной продукции, сократила чистый убыток в четвертом квартале 2024 года, но при этом ее скорректированный финансовый результат и выручка не оправдали ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $147 млн, или 42 цента в расчете на акцию, против чистого убытка в $284 млн, или 82 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированный убыток компании, исключающий разовые факторы, в том числе связанные с закрытием целлюлозного комбината в Джорджтауне (штат Южная Каролина), составил 2 цента на акцию.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания зафиксирует скорректированную прибыль на акцию, оценивая ее в 43 цента.

Квартальная выручка составила $4,58 млрд против $4,6 млрд годом ранее, не оправдав ожиданий аналитиков, прогнозировавших это показатель на уровне $4,73 млрд.

Выручка бизнеса по выпуску промышленной упаковки увеличилась до $3,87 млрд с $3,84 млрд годом ранее, глобального бизнеса в сфере целлюлозных волокон - до $662 млн с $656 млн.

Чистая прибыль компании за весь 2024 год составила $557 млн, или $1,57 на акцию, а скорректированная прибыль - $1,13 на акцию. Годовая выручка компании снизилась до $18,6 млрд с $18,9 млрд в 2023 году.

Джорджтаун International Paper США
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