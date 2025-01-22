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Проверять детей мигрантов на знание русского языка будут общеобразовательные учреждения

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Перед зачислением в школы дети мигрантов будут проходить тестирование на знание русского языка в государственной или муниципальной общеобразовательной организации, также будет проверяться законность нахождения ребенка на территории России, сообщает сайт Минпросвещения.

Методическое обеспечение экзамена возьмет на себя Рособрнадзор. Порядок тестирования на знание русского языка утвердит Минпросвещения.

"Уровень владения русским государством языком для зачисления детей мигрантов в учебные заведения должен быть достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - пояснили в ведомстве.

Обязательное тестирование вводится уже с 1 апреля 2025 года. В соответствии с новым законом, лица, не подтвердившие в ходе прохождения тестирования уровень владения русским языком, не будут допущены до освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Минпросвещения Рособрнадзор
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