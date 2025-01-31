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Глава ЦБ Финляндии заявил, что ставки ЕЦБ скоро перестанут быть ограничительными

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В еврозоне инфляция замедляется и может достичь целевых 2% уже весной или летом, полагает член совета управляющих Европейского центрального банка и глава центробанка Финляндии Олли Рен.

"На следующем заседании ЕЦБ мы опубликуем обновленные прогнозы, которые уточнят картину стабилизирующейся у целевого уровня инфляции и темпов восстановления экономики, - сказал он на мероприятии в Хельсинки. - Тогда мы сможем дать новую оценку денежно-кредитной политики".

Рен также отметил, что еврозона сумела избежать рецессии и демонстрирует рост экономики, несмотря на высокие процентные ставки. Кроме того, член руководства ЕЦБ указал на признаки замедления темпов роста зарплат в валютном блоке.

ЕЦБ 30 января снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Глава регулятора Кристин Лагард также заявила, что инфляция в еврозоне приближается к целевым 2% и достигнет этого уровня в течение 2025 года, а также отметила, что считает преждевременным обсуждение сроков прекращения смягчения денежно-кредитной политики.

Кристин Лагард ЕЦБ еврозона Финляндия Олли Рен
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