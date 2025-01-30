ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU -- Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам январского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,9%, ставка по маржинальным кредитам - 3,15%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом. Динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям сотрудников ЕЦБ и показатель, как ожидается, вернется к целевой среднесрочной цели в 2% в течение этого года", - говорится в пресс-релизе.

При этом руководство центробанка отметило, что инфляция в еврозоне остается повышенной, главным образом из-за того, что ценам и зарплатам в определенных секторах экономики все еще нужно время, чтобы скорректироваться с учетом наблюдавшегося ранее скачка инфляции.

Вместе с тем темпы роста зарплат становятся более умеренными, как и ожидалось.

"Недавние снижения процентных ставок постепенно уменьшают стоимость новых заимствований для домохозяйств и компаний. В то же время финансовые условия остаются жесткими, в том числе, потому что денежно-кредитная политика остается ограничительной", - говорится в сообщении.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему "твердо намерен добиться стабилизации инфляции на среднесрочной цели в 2%" и готов скорректировать все имеющиеся инструменты для ее достижения.

Руководство регулятора будет "продолжать следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно".

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции", - отмечается в пресс-релизе.

У ЕЦБ нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

Портфель бумаг, приобретенных регулятором в рамках программ выкупа активов PEPP и APP, сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Пара евро/доллар по данным на 16:35 по Москве торгуется на уровне $1,0412 по сравнению с $1,0423 на закрытие предыдущей сессии. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 растет на 0,62%.