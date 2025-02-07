Главный экономист ЕЦБ советует не затягивать размышления о "нейтральном" уровне ставок"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку не стоит тратить слишком много времени на размышления о "нейтральном" уровне процентных ставок, сказал Bloomberg главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

30 января ЕЦБ понизил ключевую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 2,75%. По различным оценкам, нейтральный уровень ставки - то есть такой, который не замедляет, но и не стимулирует экономический рост - находится в районе 2-3%.

"Очень важно иметь структуру нарратива. Одна из таких структур предусматривает, что когда инфляция сильно превышает 2%, все должны четко понимать, что денежно-кредитная политика будет ограничительной, - сказал Лейн. - По мере приближения к нейтральному уровню стоит больше говорить не о нейтральности, а о целесообразности".

"С точки зрения денежно-кредитной политики, важнейшим фактором является гибкость, - добавил он. - Ситуация в энергетике меняется, и она может измениться снова в любом направлении в ближайшие недели".

Инфляция в еврозоне в январе неожиданно ускорилась до 2,5%. Несмотря на это, ЕЦБ ожидает, что инфляция вскоре приблизится к целевому уровню.

Инфляция в секторе услуг оказалась слабее, чем ожидалось, отметил Лейн, добавив, что "относительно скоро мы вернемся к нашей цели в 2%".