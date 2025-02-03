Цены на энергорынке Сибири выросли за неделю почти на 12%, пробив максимум

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Свободные цены на энергорынке России с 27 января по 2 февраля изменились разнонаправленно: в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 2,06%, до 1934,62 рубля/МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 11,65% до 1969,82 рубля/МВт.ч, на Дальнем Востоке (вторая ценовая зона) - снизились на 0,91%, до 3439,08 рубля/МВт.ч, говорится на сайте организатора торгов на энергобирже АО "АТС".

Текущие недельные отметки в I зоне и Сибири являются пока максимальными в 2025 году.

По сравнению с такой же семидневкой в 2024 году (c 29 января по 4 февраля) индексы равновесных цен оказались выше на 11,4% в первой зоне и на 36,9% - в Сибири.

Суточный минимум в I ц.з. сложился во вторник, составив 1878,73 рубля/МВт.ч, максимум зафиксирован в субботу в размере 1992,87 рубля/МВт.ч.

Наименьший индекс в Сибири, как и в I ц.з., был установлен во вторник, снизившись до 1799,74 рубля/МВт.ч. Далее энергоцены развернулись к росту: сначала они увеличились на 9,5%, потом еще на 6,6% и достигли суточного "потолка" 2025 года (2101,99 рубля/МВт.ч).

Максимальный индекс на Дальнем Востоке сложился в среду в размере 3613,73 рубля/МВт.ч, минимальный - в субботу, составив 3325,05 рубля.ч.

Энергопотребление в первой зоне уменьшилось за отчетный период на 2,03% - до 17,959 млн МВт.ч, во II зоне - рост: в Сибири - на 2,89%, до 5,064 млн МВт.ч, на Дальнем Востоке - на 0,76%, до 1,171 млн МВт.ч.

В структуре генерации Сибири доля производства ТЭС скорректировалась вверх за минувшую семидневку на 1,01 процентного пункта (п.п.) - до 62,18%. Доля ГЭС, соответственно, упала с 38,83 до 37,82%.

В структуре генерации Дальнего Востока доля ТЭС возросла с 65,41 до 68,42%, ГЭС - сократилась с 34,59 до 31,58%.

В первой зоне доля выработки атомных станций выросла на 0,37 п.п. - до 22,44%. Доля ТЭС уменьшилась на 0,41 п.п. - до 71,95%. Доля ГЭС почти не изменилась, увеличившись всего на 0,04 п.п., до 5,61%.

Индекс цен на энергорынке за каждый день прошедшей недели (руб./МВт.ч.):

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 I ц.з. 1945,69 1878,73 1893,98 1955,99 1954,55 1992,87 1922 II ц.з.(Сибирь) 1879,9 1799,74 1971,18 2101,99 2079,17 1950,4 2003,92 II ц.з.(Дальний Восток) 3419,56 3420,38 3613,73 3440,06 3483,49 3325,05 3372,52

К I ц.з. с 1 января текущего года присоединились территории Коми и Архангельской области, а к II ц.з. - Дальний Восток. На сайте АТС цены по Сибири и Дальнему Востоку выделены отдельно, т.к. ОЭС Сибири и ОЭС Востока относятся к разным синхронным зонам ЕЭС.

Основной объем электроэнергии в России продается и покупается на рынке на сутки вперед, также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.