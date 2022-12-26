Цены на энергорынке I зоны за неделю пробили исторический максимум
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Свободные цены на российском энергорынке с 19 по 25 декабря изменились разнонаправленно. В европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) они выросли на 9,46%, до исторических 1698,02 руб./МВт.ч.
В Сибири (вторая ценовая зона) - после пяти недель роста цены снизились на 0,8%, до 1380,66 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
По сравнению с неделей с 20 по 26 декабря 2021 года индексы равновесных цен оказались выше на 19,7% в первой зоне и на 44,2% - во второй.
Текущая отметка в I зоне на 3,75% выше предыдущего исторического результата по неделе, зафиксированного в период с 9 по 15 августа 2021 года (1636,65 руб./МВт.ч).
Кроме того, в первой зоне в минувшую субботу сложился исторический максимум по суткам: энергоцены впервые за все время существования конкурентной биржи поднялись выше планки в 1800 руб./МВт.ч - до 1802,45 руб./МВт.ч. Предыдущий рекорд был тоже установлен в 2021 году - 9 августа (1754,73 руб.\МВт.ч)
Суточный минимум в I зоне пришелся на понедельник и составил 1610,89 руб./МВт.ч.
В Сибири в субботу тоже обновился исторический максимум: энергоцены достигли 1527,98 руб./МВт.ч. Индекс во второй зоне впервые пробил отметку в 1500 руб./МВт.ч.
При этом все рабочие дни энергоцены в Сибири находились выше планки в 1300 руб./МВт.ч. Суточный минимум сложился во вторник в размере 1302,68 руб./МВт.ч.
Энергопотребление в первой зоне уменьшилось за отчетный период на 0,8% и составляет 17,49 млн МВт.ч, во второй - на 1,73%, до 4,771 млн МВт.ч.
В структуре генерации Сибири доля производства ТЭС снизилась за минувшую семидневку еще на 0,07 процентного пункта (п.п.) - до 60,3%. Доля ГЭС, соответственно, поднялась с 39,63 до 39,7%.
В первой зоне доля выработки атомных станций упала на 2,53 п.п. - до 22,21%. Доля ТЭС подросла на 2,45 п.п. - до 72,32%. Доля ГЭС почти не изменилась, увеличившись всего на 0,08 п.п., до 5,47%.
Индекс цен на энергорынке за каждый день прошедшей недели (руб./МВт.ч.):
|19.12
|20.12
|21.12
|22.12
|23.12
|24.12
|25.12
|I ц.з.
|1610,89
|1644
|1708,16
|1700,57
|1697,34
|1802,45
|1728,51
|II ц.з.
|1354,66
|1302,68
|1322,26
|1318,97
|1391,77
|1527,98
|1450,38
Основной объем электроэнергии в России продается и покупается на рынке на сутки вперед, также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.