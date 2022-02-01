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Цены на энергорынке РФ вновь выросли и пробили максимумы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 2 февраля, продолжили расти в обеих зонах и вновь обновили суточные максимумы 2022 года: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) они увеличились еще на 1,63%, до 1556,15 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,02%, до 1256,59 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".

В последний раз индекс равновесных цен Сибири был выше отметки в 1200 руб./МВт.ч почти 6 лет назад - 7 марта 2016 года (1217,33 руб./МВт.ч).

По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (сравниваем c 2 февраля 2021 года) текущие индексы оказались выше на 16,7% в первой зоне и на 29,2% - во второй.

Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,13% и составляет 2,56 млн МВт.ч, в Сибири - на 0,06%, до 676,83 тыс. МВт.ч.

Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 40%, в Сибири - 29,8%.

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.

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