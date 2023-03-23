Евросоюз обсуждает возможные исключения из санкций для белорусских удобрений

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Литовские политики намерены выступить против исключений из санкций для белорусских удобрений, которые обсуждаются в Евросоюзе, сообщает агентство BNS.

О том, что Еврокомиссия в январе начала консультации по изменению санкций против Белоруссии, чтобы предусмотреть в них исключения для удобрений, агентству рассказали источники.

Литва выступает против этого, но дискуссии разгорелись вновь после прибытия 23 марта в Брюссель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша для обсуждения этого вопроса на ближайшем заседании Европейского совета, сообщает Politico накануне саммита ЕС.

По данным ООН, экспорт удобрений из Белоруссии резко сократился из-за трудностей с транспортировкой, что привело к резкому росту цен на продовольствие в менее развитых странах.

Литва усматривает в этом пропаганду. "(...) в действительности влияние калийных удобрений на продовольственную безопасность в африканских странах очень ограничено", - говорится в совместном заявлении, принятом в среду комитетами Сейма Литвы по европейским делам и по иностранным делам.

Оба комитета "решительно выступают против любых компромиссов, которые ослабят санкции, ранее наложенные на Беларусь, и оставят возможность исключений для белорусских олигархов или компаний, производящих удобрения".

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что президент Гитанас Науседа "не должен принимать никаких отступлений" на Европейском совете.

"Если эти отступления останутся в тексте, Литва не сможет их поддержать, по крайней мере, такова позиция, а, как известно, Литву в Европейском совете представляет президент", - сказала премьер-министр журналистам.

Politico сообщает, что позицию Литвы поддерживают и другие убежденные сторонники санкций - Латвия, Эстония и Польша.

Вильнюс рассматривает денежные потоки от удобрений как один из основных источников финансирования белорусских властей.

Основным экспортером удобрений в Белоруссии является "Беларуськалий". Крупные поставки ранее отгружались за границу через литовский порт Клайпеда, куда доставлялись по железной дороге. Этот транзит был остановлен в феврале прошлого года в связи с международными санкциями.