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ADNOC хочет развивать СПГ-бизнес, инвестиции в США, в том числе в сфере ИИ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров XRG (структура для международных инвестиций государственной нефтегазовой компании ОАЭ - ADNOC) утвердил пятилетний план развития, который предполагает масштабирование проектов в области, газа, химии и энергетических решений для удовлетворения роста спроса со стороны электроэнергетики и искусственного интеллекта, сообщила компания.

Так, поставлена цель создать к 2035 году интегрированный бизнес в сфере газа и СПГ, входящий в пятерку крупнейших мировых предприятий с мощностью 20-25 млн тонн в год. Компания оценит возможности слияний и поглощений в сфере добычи газа и расширения поставок СПГ для укрепления позиций на газовом рынке Северной Америки.

ADNOC владеет 11,7% в первой фазе строящегося СПГ-завода Rio Grande LNG (США), 10-процентной долей в блоке 4 на месторождении Rovuma на шельфе Мозамбика (на проекте также может быть построен СПГ-завод), через СП с BP - Arcius Energy - является участником разработки газовых активов в Египте, владеет 35% в проекте освоения газового месторождения Апшерон в Азербайджане, недавно стала участником СРП по разработке морского Блока 1 в Туркменистане (38%).

XRG, полагая что спрос на электроэнергию, связанный с развитием ИИ, особенно в США, будет расти экспоненциально, намерен увеличить инвестиции по всей цепочке создания стоимости в сфере энергетики через компанию Energy Solutions.

Подчеркивается, что инвестиции в проекты по улавливанию и хранению углерода, производству низкоуглеродного топлива и водорода будут точечными, с приемлемым уровнем доходности.

ОАЭ США СПГ XRG ADNOC Energy Solutions
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