Котировки Palantir взлетели на 23% после хорошего отчета и сильного прогноза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies, поставщик решений для работы с большими данными, в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 15%, но скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $79,009 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению с $93,391 млн, или 4 центами на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до 14 центов с 8 центов на бумагу.

Выручка выросла на 36% - до $827,519 млн против $608,35 млн. Доходы в США от коммерческих контрактов повысились на 64% (до $214 млн), от госконтрактов - на 45% (до $343 млн).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль без учета разовых факторов на уровне 11 центов на бумагу при выручке в $776 млн.

Palantir планирует получить в текущем году выручку в диапазоне $3,741-3,757 млрд, в том числе $858-862 млн в текущем квартале. Эксперты прогнозировали $3,503 млрд и $799 млн соответственно.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в понедельник взлетели на 22,8% после публикации отчетности.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir применялись для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.