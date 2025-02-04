Поиск

Котировки Palantir взлетели на 23% после хорошего отчета и сильного прогноза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies, поставщик решений для работы с большими данными, в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 15%, но скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $79,009 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению с $93,391 млн, или 4 центами на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до 14 центов с 8 центов на бумагу.

Выручка выросла на 36% - до $827,519 млн против $608,35 млн. Доходы в США от коммерческих контрактов повысились на 64% (до $214 млн), от госконтрактов - на 45% (до $343 млн).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль без учета разовых факторов на уровне 11 центов на бумагу при выручке в $776 млн.

Palantir планирует получить в текущем году выручку в диапазоне $3,741-3,757 млрд, в том числе $858-862 млн в текущем квартале. Эксперты прогнозировали $3,503 млрд и $799 млн соответственно.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в понедельник взлетели на 22,8% после публикации отчетности.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir применялись для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.

PayPal США Palantir Питер Тиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Производство российской сельхозтехники в 2024 году упало на 12,5%

Brent подешевела до $75,08 за баррель

Казахстан выполнит в 2025-2026 годах свои обязательства перед ОПЕК+

Трюдо заявил о приостановке пошлин США на канадские товары на 30 дней

США и Китай в течение суток обсудят повышение пошлин на китайские товары

Главы Мексики и США договорились отсрочить на месяц 25-процентные пошлины на импорт в США

Главы Мексики и США договорились отсрочить на месяц 25-процентные пошлины на импорт в США

Новак прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть

Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче

Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче

Минпромторгу предложили запретить закупку импортного оборудования при наличии российского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5801 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне30 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2150 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });