Глава Palantir продал акции компании на $50 млн

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Palantir Technologies Алекс Карп продал акции компании на сумму более чем $50 млн.

Согласно документам, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, бумаги были проданы Карпом 20 и 21 мая по цене от $125,26 до $127,7 за акцию.

Сейчас CEO Palantir владеет 6,43 млн акций компании, общая стоимость которых исходя из цены на закрытие рынка в четверг составляет порядка $787 млн.

В пятницу бумаги Palantir, поставщика решений для работы с большими данными, прибавляют в цене 0,3%. Они подорожали на 62,3% с начала текущего года.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir использовались для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.