Palantir и Anduril обсуждают с IT-компаниями создание консорциума под контракты Пентагона

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американские Palantir Technologies Inc. и Anduril Industries, поставщики технологий для оборонной отрасли, ведут переговоры с рядом конкурентов о создании консорциума, который мог бы претендовать на выполнение заказов Министерства обороны США, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, переговоры ведутся, в частности, с компанией Илона Маска SpaceX, с разработчиком чат-бота ChatGPT - OpenAI, а также с судостроительной компанией Saronic и ИИ-стартапом Scale AI.

Консорциум планирует уже в начале января объявить о достигнутых с рядом IT-компаний соглашениях.

"Мы совместно работаем над созданием нового поколения оборонных подрядчиков", - сказал один из источников.

Создавая консорциум, компании рассчитывают отвоевать часть подрядов у Lockheed Martin Corp., RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) и Boeing Co., традиционно получающих контракты Пентагона, пишет FT. На прошлой неделе американский Конгресс одобрил оборонный бюджет на следующий год в размере $895 млрд.