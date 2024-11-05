Технологическая Palantir удвоила квартальную чистую прибыль

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американская Palantir Technologies, поставщик решений для работы с большими данными, в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль вдвое, а также улучшила годовой прогноз выручки.

Чистая прибыль компании в третьем квартале составила $143,525 млн, или 6 центов в расчете на акцию, по сравнению с $71,505 млн, или 3 цента на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до 10 центов с 7 центов на бумагу.

Выручка выросла на 30% - до $725,516 млн против $558,2 млн. Доходы в США от коммерческих контрактов повысились на 54% (до $179 млн), от госконтрактов - на 40% (до $320 млн).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль без учета разовых факторов на уровне 9 центов на бумагу при выручке в $705 млн. Сама компания три месяца назад прогнозировала $697-701 млн.

Palantir теперь планирует получить в текущем году выручку в диапазоне $2,805-2,809 млрд по сравнению с прежней оценкой $2,742-2,750 млрд. В том числе в четвертом квартале она ожидается на уровне $767-771 млн (при консенсус-прогнозе экспертов в $745 млн).

Котировки акций Palantir на дополнительных торгах в понедельник взлетели на 13,7% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании с начала этого года выросла в 2,4 раза (до $94 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 20%.

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков создания платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir применялись для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.