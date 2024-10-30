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UBS в III квартале зафиксировал чистую прибыль существенно выше прогноза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал в третьем квартале 2024 года чистую прибыль существенно выше прогнозов рынка.

Позитивное влияние на результаты банка оказала экономия на расходах в связи с интеграцией Credit Suisse, а также рост рыночной активности, позитивно сказавшийся на результатах его ключевых подразделений.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,43 млрд по сравнению с чистым убытком в $715 млн за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, представленный самим UBS, предполагал, что чистая прибыль составит $740 млн.

Банк сообщил, что избавляется от неосновных активов Credit Suisse, приобретенного им в прошлом году, быстрее, чем планировалось. В третьем квартале он сократил портфель этих активов на $5 млрд.

UBS рассчитывает, что интеграция Credit Suisse позволит ему добиться экономии на расходах в $7,5 млрд в этом году (ранее ожидалось - $7 млрд) и $13 млрд к концу 2026 года.

Выручка банка в третьем квартале увеличилась на 5%, до $12,33 млрд (прогноз экспертов - $11,54 млрд). Доход в сегменте управления активами (asset management) увеличился на 13%, управления состояниями (global wealth management) - на 4%. Чистый приток активов состоятельных клиентов в минувшем квартале составил $25 млрд.

UBS сообщил, что сохраняет планы выплаты дивидендов и обратного выкупа акций на 2025 и 2026 годы.

Акции банка прибавляют в цене 2% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,3%.

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