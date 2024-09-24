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Интеграция UBS с Credit Suisse на полгода опережает график

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Процесс слияния швейцарских банков UBS и Credit Suisse на шесть месяцев опережает график, заявил глава UBS Серджио Эрмотти.

"Анализируя ситуацию с затратами, непрофильными активами, сокращением присутствия и упрощением структуры, я бы сказал, что мы опережаем график примерно на шесть месяцев, - отметил Эрмотти в ходе конференции, организованной Bank of America. - Мы находимся на верном пути".

Cледующим важным этапом в интеграции двух банков станет перенос клиентских данных Credit Suisse в системы UBS, сказал Эрмотти. Он подчеркнул, что этот процесс требует тщательного подхода, и топ-менеджмент не станет его ускорять.

UBS приобрела Credit Suisse прошлой весной примерно за $3 млрд. Как ожидалось, интеграция двух банков займет порядка трех лет.

UBS Credit Suisse
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