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Vodafone увеличила квартальную выручку на 2,8%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc увеличил выручку в первом квартале 2025 финансового года на 2,8% и подтвердил прогноз финансовых показателей на весь финансовый год.

Выручка компании за квартал, завершившийся 30 июня, достигла 9,04 млрд евро против 8,79 млрд евро годом ранее.

Сервисная выручка - ключевой показатель компании - выросла на 3,2% и составила 7,47 млрд евро. В органическом выражении показатель вырос на 5,4%.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом лизинга (EBITDAaL) повысилась на 2,1% - до 2,68 млрд евро. При этом органический рост данного показателя составил 5,1%, отмечается в сообщении.

Операционная прибыль подскочила на 42,9%, до 1,55 млрд евро.

В 2025 финансовом году Vodafone по-прежнему планирует получить скорректированную EBITDAaL в районе 11 млрд евро. Скорректированный свободный денежный поток, как ожидается, составит не менее 2,4 млрд евро.

Vodafone Великобритания
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